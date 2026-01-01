На Волині розпочався епідемічний сезон: найбільше хворіють люди в містах





Про це Валентина Хомутінкіна. З її слів, попри зростання кількості недужих, наразі ситуація в області контрольована.



Під час попереднього епідсезон на Волині переважав грип А (H3N2). Цього року його появу епідеміологи прогнозують знову. Станом на кінець вересня лабораторно підтверджених випадків грипу в області поки не реєстрували.



«Найбільше хворіють люди в містах, — говорить епідеміологиня. — Переважно хворіють діти, триває навчальний сезон, тому в нас, як правило, кількість дітей в цей період збільшується і становить 67% від усіх захворювання».



«Грип має раптовий початок»



Лікарі медоб'єднання Луцької громади обслуговують понад 138 тисяч пацієнтів, говорить сімейна лікарка Ольга Тур. На її дільниці — 1845 пацієнтів.



«Цього сезону вже були застуди, а грипу не було. Грип має раптовий початок. Тобто, навіть людина може сказати достовірно, в якій годині, якого дня він почався. Зазвичай, це температура 39-40°, головний біль, ломота в м'язах. А може бути першіння в горлі, незначна закладеність в носі», — каже сімейна лікарка.



Ольга тур радить пацієнтам, які захворіли, більше пити, регулярно провітрювати помешкання. «Якщо висока температура, збивати парацетамолом або ібупрофеном», — додала Ольга Тур.



Яка ситуація з вакциною від грипу



Вакцини проти грипу у медзакладі немає. Це щеплення є рекомендованим і не входить до Національного календаря профілактичних щеплень.



Придбати вакцину можна в аптеках власним коштом. Кореспонденти Суспільного побували у кількох аптеках обласного центру — в жодній вакцини від грипу наразі немає. Зі слів фармацевтів, які відмовилися спілкуватися на камеру, частина аптек не замовляє вакцину через відсутність умов для зберігання. В інших закладах обіцяють, що препарат з'явиться у жовтні.



Коли чекати пік захворюваності



Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінківної, торік пік захворюваності припадав на лютий-березень — тоді за тиждень на Волині фіксували орієнтовно 9 тисяч випадків ГРВІ.



В області, додає епідеміологиня, зростання захворюваності фахівці очікують у жовтні: «За багаторічними спостереженнями ми бачимо, що якраз з похолоданням в нас йде поступовий ріст захворюваності на грип та ГРВІ. І цей рік, не є виключенням».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розпочався епідемічний сезон. Впродовж вересня кількість хворих на ГРВІ щотижня зростала на 10–40%. За останній тиждень захворіли понад 4 тисячі волинян.Про це Супільному 29 вересня розповіла епідеміологиня. З її слів, попри зростання кількості недужих, наразі ситуація в області контрольована.Під час попереднього епідсезон на Волині переважав грип А (H3N2). Цього року його появу епідеміологи прогнозують знову. Станом на кінець вересня лабораторно підтверджених випадків грипу в області поки не реєстрували.«Найбільше хворіють люди в містах, — говорить епідеміологиня. — Переважно хворіють діти, триває навчальний сезон, тому в нас, як правило, кількість дітей в цей період збільшується і становить 67% від усіх захворювання».Лікарі медоб'єднання Луцької громади обслуговують понад 138 тисяч пацієнтів, говорить сімейна лікарка. На її дільниці — 1845 пацієнтів.«Цього сезону вже були застуди, а грипу не було. Грип має раптовий початок. Тобто, навіть людина може сказати достовірно, в якій годині, якого дня він почався. Зазвичай, це температура 39-40°, головний біль, ломота в м'язах. А може бути першіння в горлі, незначна закладеність в носі», — каже сімейна лікарка.Ольга тур радить пацієнтам, які захворіли, більше пити, регулярно провітрювати помешкання. «Якщо висока температура, збивати парацетамолом або ібупрофеном», — додала Ольга Тур.Вакцини проти грипу у медзакладі немає. Це щеплення є рекомендованим і не входить до Національного календаря профілактичних щеплень.Придбати вакцину можна в аптеках власним коштом. Кореспонденти Суспільного побували у кількох аптеках обласного центру — в жодній вакцини від грипу наразі немає. Зі слів фармацевтів, які відмовилися спілкуватися на камеру, частина аптек не замовляє вакцину через відсутність умов для зберігання. В інших закладах обіцяють, що препарат з'явиться у жовтні.Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінківної, торік пік захворюваності припадав на лютий-березень — тоді за тиждень на Волині фіксували орієнтовно 9 тисяч випадків ГРВІ.В області, додає епідеміологиня, зростання захворюваності фахівці очікують у жовтні: «За багаторічними спостереженнями ми бачимо, що якраз з похолоданням в нас йде поступовий ріст захворюваності на грип та ГРВІ. І цей рік, не є виключенням».

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