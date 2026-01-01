На Волині розпочався епідемічний сезон: найбільше хворіють люди в містах
Сьогодні, 11:19
На Волині розпочався епідемічний сезон. Впродовж вересня кількість хворих на ГРВІ щотижня зростала на 10–40%. За останній тиждень захворіли понад 4 тисячі волинян.
Про це Супільному 29 вересня розповіла епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. З її слів, попри зростання кількості недужих, наразі ситуація в області контрольована.
Під час попереднього епідсезон на Волині переважав грип А (H3N2). Цього року його появу епідеміологи прогнозують знову. Станом на кінець вересня лабораторно підтверджених випадків грипу в області поки не реєстрували.
«Найбільше хворіють люди в містах, — говорить епідеміологиня. — Переважно хворіють діти, триває навчальний сезон, тому в нас, як правило, кількість дітей в цей період збільшується і становить 67% від усіх захворювання».
«Грип має раптовий початок»
Лікарі медоб'єднання Луцької громади обслуговують понад 138 тисяч пацієнтів, говорить сімейна лікарка Ольга Тур. На її дільниці — 1845 пацієнтів.
«Цього сезону вже були застуди, а грипу не було. Грип має раптовий початок. Тобто, навіть людина може сказати достовірно, в якій годині, якого дня він почався. Зазвичай, це температура 39-40°, головний біль, ломота в м'язах. А може бути першіння в горлі, незначна закладеність в носі», — каже сімейна лікарка.
Ольга тур радить пацієнтам, які захворіли, більше пити, регулярно провітрювати помешкання. «Якщо висока температура, збивати парацетамолом або ібупрофеном», — додала Ольга Тур.
Яка ситуація з вакциною від грипу
Вакцини проти грипу у медзакладі немає. Це щеплення є рекомендованим і не входить до Національного календаря профілактичних щеплень.
Придбати вакцину можна в аптеках власним коштом. Кореспонденти Суспільного побували у кількох аптеках обласного центру — в жодній вакцини від грипу наразі немає. Зі слів фармацевтів, які відмовилися спілкуватися на камеру, частина аптек не замовляє вакцину через відсутність умов для зберігання. В інших закладах обіцяють, що препарат з'явиться у жовтні.
Коли чекати пік захворюваності
Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінківної, торік пік захворюваності припадав на лютий-березень — тоді за тиждень на Волині фіксували орієнтовно 9 тисяч випадків ГРВІ.
В області, додає епідеміологиня, зростання захворюваності фахівці очікують у жовтні: «За багаторічними спостереженнями ми бачимо, що якраз з похолоданням в нас йде поступовий ріст захворюваності на грип та ГРВІ. І цей рік, не є виключенням».
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Про це Супільному 29 вересня розповіла епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. З її слів, попри зростання кількості недужих, наразі ситуація в області контрольована.
Під час попереднього епідсезон на Волині переважав грип А (H3N2). Цього року його появу епідеміологи прогнозують знову. Станом на кінець вересня лабораторно підтверджених випадків грипу в області поки не реєстрували.
«Найбільше хворіють люди в містах, — говорить епідеміологиня. — Переважно хворіють діти, триває навчальний сезон, тому в нас, як правило, кількість дітей в цей період збільшується і становить 67% від усіх захворювання».
«Грип має раптовий початок»
Лікарі медоб'єднання Луцької громади обслуговують понад 138 тисяч пацієнтів, говорить сімейна лікарка Ольга Тур. На її дільниці — 1845 пацієнтів.
«Цього сезону вже були застуди, а грипу не було. Грип має раптовий початок. Тобто, навіть людина може сказати достовірно, в якій годині, якого дня він почався. Зазвичай, це температура 39-40°, головний біль, ломота в м'язах. А може бути першіння в горлі, незначна закладеність в носі», — каже сімейна лікарка.
Ольга тур радить пацієнтам, які захворіли, більше пити, регулярно провітрювати помешкання. «Якщо висока температура, збивати парацетамолом або ібупрофеном», — додала Ольга Тур.
Яка ситуація з вакциною від грипу
Вакцини проти грипу у медзакладі немає. Це щеплення є рекомендованим і не входить до Національного календаря профілактичних щеплень.
Придбати вакцину можна в аптеках власним коштом. Кореспонденти Суспільного побували у кількох аптеках обласного центру — в жодній вакцини від грипу наразі немає. Зі слів фармацевтів, які відмовилися спілкуватися на камеру, частина аптек не замовляє вакцину через відсутність умов для зберігання. В інших закладах обіцяють, що препарат з'явиться у жовтні.
Коли чекати пік захворюваності
Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінківної, торік пік захворюваності припадав на лютий-березень — тоді за тиждень на Волині фіксували орієнтовно 9 тисяч випадків ГРВІ.
В області, додає епідеміологиня, зростання захворюваності фахівці очікують у жовтні: «За багаторічними спостереженнями ми бачимо, що якраз з похолоданням в нас йде поступовий ріст захворюваності на грип та ГРВІ. І цей рік, не є виключенням».
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