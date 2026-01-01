У Луцькій міській раді - новий депутат

Віктор Ящук став новим депутатом у Луцькій раді замість Миколи Федіка.



Обранця представили 30 вересня під час засідання. Обидва чоловіки представляють ВО «Свобода». Він головний інженер КП «Волиньпроєкт», пише



Нагадаємо, що депутати Луцької міської ради 26 серпня підтримали заяву колеги від ВО «Свобода» Миколи Федіка про дострокове складання повноважень.



У грудні 2025 року НАБУ повідомило про підозру депутату Федіку, депутату Волинської облради Анатолію Вітіву та екснардепу з Волині Юрію Савчуку. Згодом двом фігурантам справи обрали запобіжні заходи. Тепер їм додатково інкримінують отримання хабара в сумі 3 тисячі доларів за те, щоб депутати їхньої фракції проголосували за дозвіл на розробку та затвердження детального плану території Луцькою міською радою.



Тож відповідно до виборчого законодавства мандат депутата переходить до наступного кандидата у виборчому списку політичної партії. Ним і став Віктор Ящук.



Раніше, у 2014 році Віктор Ящук вже набув повноважень депутата міської ради у схожий спосіб. Тоді від мандату відмовився його однопартієць Олег Чернецький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! став новим депутатом у Луцькій раді замістьОбранця представили 30 вересня під час засідання. Обидва чоловіки представляють ВО «Свобода». Він головний інженер КП «Волиньпроєкт», пише misto.media Нагадаємо, що депутати Луцької міської ради 26 серпня підтримали заяву колеги від ВО «Свобода» Миколи Федіка про дострокове складання повноважень.У грудні 2025 року НАБУ повідомило про підозру депутату Федіку, депутату Волинської облрадита екснардепу з Волині. Згодом двом фігурантам справи обрали запобіжні заходи. Тепер їм додатково інкримінують отримання хабара в сумі 3 тисячі доларів за те, щоб депутати їхньої фракції проголосували за дозвіл на розробку та затвердження детального плану території Луцькою міською радою.Тож відповідно до виборчого законодавства мандат депутата переходить до наступного кандидата у виборчому списку політичної партії. Ним і став Віктор Ящук.Раніше, у 2014 році Віктор Ящук вже набув повноважень депутата міської ради у схожий спосіб. Тоді від мандату відмовився його однопартієць

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію