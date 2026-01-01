Залишилося три дні: дружина загиблого захисника з Волині Богдана Карвацького просить підтримати петицію

Богдана Карвацького просить волинян та всіх небайдужих



Станом на 30 вересня 2026 року петиція набрала 17 790 голосів із необхідних 25 000. Для необхідної кількості бракує ще 7 210 голосів.



Відповідну петицію Тетяна Карвацька опублікувала на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.



Йдеться про старшого солдата Богдана Олександровича Карвацького, позивний «КІНДЕР», 6 червня 1997 року народження, уродженця селища Старий Загорів Володимирського району та жителя селища Торчин.



Підтримати петицію можна за посиланням.



Богдан став на захист України ще у 2015 році. 6 листопада того року його прийняли на військову службу за контрактом. Він брав участь в антитерористичній операції, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону та 26 лютого 2022 року знову став до лав війська.



За роки служби Богдан служив у піхоті, працював із реактивними системами залпового вогню, виконував завдання сапера, автомеханіка та оператора БпЛА.



Воїн мав низку відзнак. У 2016 році його нагородили відзнакою Президента України за участь в АТО. Він також отримав почесну відзнаку командування за мужність, хоробрість та героїзм під час оборони Новгородського на Донеччині, подяку від 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та нагороду Головнокомандувача ЗСУ «За сумлінну службу».



17 травня 2026 року Богдан Карвацький виконував бойове завдання поблизу Новомиколаївки у Куп'янському районі Харківської області. Військовий у складі екіпажу проводив рекогностування місцевості для пошуку злітно-посадкового майданчика для безпілотного авіаційного комплексу «Бекфаєр».



У автомобіль екіпажу влучив ворожий БпЛА. Богдан отримав надзвичайно важкі поранення. Його евакуювали до стабілізаційного пункту, однак, попри реанімаційні заходи, врятувати життя воїна не вдалося. О 11:20 17 травня констатували його смерть.



Богдану Карвацькому було 28 років. У нього залишилися дружина Тетяна та маленький син Дем'ян.



Тетяна Карвацька просить присвоїти чоловікові найвище державне звання — Герой України (посмертно).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружина загиблого захисника з Волиніпросить волинян та всіх небайдужих підтримати петицію про присвоєння її чоловікові звання Героя України (посмертно). До завершення збору підписів залишилося лише три дні.Станом на 30 вересня 2026 року петиція набрала 17 790 голосів із необхідних 25 000. Для необхідної кількості бракує ще 7 210 голосів.Відповідну петиціюопублікувала на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.Йдеться про старшого солдата Богдана Олександровича Карвацького, позивний «КІНДЕР», 6 червня 1997 року народження, уродженця селища Старий Загорів Володимирського району та жителя селища Торчин.Богдан став на захист України ще у 2015 році. 6 листопада того року його прийняли на військову службу за контрактом. Він брав участь в антитерористичній операції, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону та 26 лютого 2022 року знову став до лав війська.За роки служби Богдан служив у піхоті, працював із реактивними системами залпового вогню, виконував завдання сапера, автомеханіка та оператора БпЛА.Воїн мав низку відзнак. У 2016 році його нагородили відзнакою Президента України за участь в АТО. Він також отримав почесну відзнаку командування за мужність, хоробрість та героїзм під час оборони Новгородського на Донеччині, подяку від 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та нагороду Головнокомандувача ЗСУ «За сумлінну службу».17 травня 2026 року Богдан Карвацький виконував бойове завдання поблизу Новомиколаївки у Куп'янському районі Харківської області. Військовий у складі екіпажу проводив рекогностування місцевості для пошуку злітно-посадкового майданчика для безпілотного авіаційного комплексу «Бекфаєр».У автомобіль екіпажу влучив ворожий БпЛА. Богдан отримав надзвичайно важкі поранення. Його евакуювали до стабілізаційного пункту, однак, попри реанімаційні заходи, врятувати життя воїна не вдалося. О 11:20 17 травня констатували його смерть.Богдану Карвацькому було 28 років. У нього залишилися дружина Тетяна та маленький син Дем'ян.

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