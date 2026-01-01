Росія від ранку атакує Луцьк реактивними дронами





«Ще один реактивний БпЛА курсом на Цумань. Взяв курс на Горохів. Розвернувся на Луцьк, будьте в безпечному місці. Висота наднизька, близько 300 метрів, працює ППО», - попереджав про небезпеку секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.



Про загрозу застосування реактивого БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.



"Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з Рівненщини", - йдеться в повідомленні.



Відбій повітряної тривоги у Луцькому районі оголосили об 11.00.



Моніторингові канали повідомляють, що Росія здійснила пуски нової партії реактивних дронів з Орловського напрямку. Наразі 2 реактивні герані рухаються на півночі Київщини з курсом на Овруч, Житомирщину.



Також прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що РФ перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.



Нагадаємо, що Луцьк сьогодні зранку, 30 вересня, вже зазнав атаки безпілотників. Очевидці повідомляли про чорний дим, який здіймається над містом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 вересня, Росія від ранку атакує Волинь реактивними дронами. Близько 7 ранку у Луцьку пролунали перші вибухи , працювали сили протиповітряної оборони. Запуск "шахедів" продовжувався і протягом першої половини дня.«Ще один реактивний БпЛА курсом на Цумань. Взяв курс на Горохів. Розвернувся на Луцьк, будьте в безпечному місці. Висота наднизька, близько 300 метрів, працює ППО», - попереджав про небезпеку секретар Луцької міської радиПро загрозу застосування реактивого БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України."Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з Рівненщини", - йдеться в повідомленні.Відбій повітряної тривоги у Луцькому районі оголосили об 11.00.Моніторингові канали повідомляють, що Росія здійснила пуски нової партії реактивних дронів з Орловського напрямку. Наразі 2 реактивні герані рухаються на півночі Київщини з курсом на Овруч, Житомирщину.Також прем'єр-міністрзаявив, що РФ перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.Нагадаємо, що. Очевидці повідомляли про чорний дим, який здіймається над містом.

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