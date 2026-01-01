Нова втрата: у бою на Харківщині загинув волинянин Богдан Карвацький

Знову страшна звістка сколихнула Торчинську громаду на Волині. На війні обірвалося життя військовослубовцяПро це у фейсбуці повідомила Торчинська селищна рада.Як ідеться у повідомленні, 17 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомиколаївка у Куп’янському районі на Харківщині загинув наш земляк — старший солдат Карвацький Богдан Олександрович (06.06.1997 р.н.), житель селища Торчин.Богдан служив оператором безпілотних літальних апаратів. Внаслідок влучання ворожого БпЛА по автомобілю екіпаж отримав важкі поранення. Попри зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, життя воїна врятувати не вдалося…«Щирі співчуття дружині, рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав Богдана. Схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Захисника України, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Про час та маршрут зустрічі Героя повідомимо додатково. Вічна пам’ять і слава Герою…» - зазначили у селищній раді.