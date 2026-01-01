На Волині стартував сезон полуниці: скільки коштують ягоди





Свіжі ягоди вже з’явилися на полицях місцевих магазинів та торгових точок, що спеціалізуються на продажі овочів і фруктів. Журналісти дізналися, скільки нині коштує кілограм полуниці у різних магазинах міста.



Станом на 18 травня у магазині «Вітамінка» полуницю продавали по 255 гривень за кілограм.



У магазині «ABC+ Omega» ціни залежать від розміру ягід: полуниця меншого розміру коштує 150 гривень за кілограм, а більша – 170 гривень за кілограм.



Варто зазначити, що наразі на прилавках переважає імпортна полуниця. Водночас із потеплінням та початком масового збору української ягоди ціни можуть поступово знижуватися. Традиційно найбільший попит на полуницю очікують наприкінці травня та на початку червня.



У Ковелі розпочався сезон продажу полуниці.

