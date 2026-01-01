Камери зафіксували серйозну аварію в Луцьку під час хвилини мовчання

Під час хвилини мовчання у Луцьку на проспекті ГрушевськогоПро це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.Диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за допомогою камер відеоспостереження зафіксував дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Президента Грушевського.Водій автомобіля «Skoda» під час перестроювання в праву смугу руху не пересвідчився в безпечності свого маневру та допустив зіткнення з автомобілем марки «BMW», який рухався позаду. У результаті зіткнення один з автомобілів за інерцією руху відкинуло на припарковані транспортні засоби.«Прикро, що навіть у час загальнонаціональної хвилини мовчання, коли вся країна вшановує пам’ять загиблих захисників, мирних громадян та дітей, окремі учасники дорожнього руху продовжують нехтувати не лише правилами безпеки, а й елементарною повагою та свідомістю», - зазначили у департаменті.