Понад 64 тисячі солдатів: Міноборони рф заявило про початок ядерних військових навчань





Про це пише пропагандистське медіа ТАСС, пише



Зазначається, що до навчань рф залучить понад 64 тисячі військових російської армії та близько 7,8 тисячі одиниць техніки.



Крім того, на військових навчаннях, як стверджує Міноборони рф, працюватимуть «ракетні війська стратегічного значення», які відповідають за ядерне стримування та ураження стратегічних об'єктів Тихоокеанський та північний флоти росії.



Війська рф «відпрацюють питання спільної підготовки і використання ядерної зброї, яка розміщена в Білорусі».



Нагадаємо, що вчора, 18 травня, Міністерстві оборони Білорусі також повідомляло про військові навчання за участі армії рф, на яких підрозділи нібито тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї.



Там стверджували, що метою навчань є вдосконалення рівня підготовки особового складу армії Білорусі, перевірка готовності зброї та техніки до виконання поставлених завдань, а також організація бойового застосування ядерної зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони росії оголосило про початок «навчань з підготовки до застосування ядерних сил», які відбудуться з 19 по 21 травня.Про це пише пропагандистське медіа ТАСС, пише Громадське Зазначається, що до навчань рф залучить понад 64 тисячі військових російської армії та близько 7,8 тисячі одиниць техніки.Крім того, на військових навчаннях, як стверджує Міноборони рф, працюватимуть «ракетні війська стратегічного значення», які відповідають за ядерне стримування та ураження стратегічних об'єктів Тихоокеанський та північний флоти росії.Війська рф «відпрацюють питання спільної підготовки і використання ядерної зброї, яка розміщена в Білорусі».Нагадаємо, що вчора, 18 травня, Міністерстві оборони Білорусі також повідомляло про військові навчання за участі армії рф, на яких підрозділи нібито тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї.Там стверджували, що метою навчань є вдосконалення рівня підготовки особового складу армії Білорусі, перевірка готовності зброї та техніки до виконання поставлених завдань, а також організація бойового застосування ядерної зброї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію