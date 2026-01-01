Присвятив своє життя освіті: відійшов у засвіти заступник директора луцького ліцею Валерій Полюхович
Сьогодні, 11:46
Пішов із життя наставник і дорогий друг — заступник директора з навчально-виховної роботи луцького ліцею № 28 Полюхович Валерій Михайлович.
Про це повідомили у навчальному закладі.
"Валерій Михайлович присвятив своє життя освіті, вихованню молодого покоління та розвитку нашого закладу. Для кожного з нас він був прикладом професіоналізму, мудрості, безмежної доброти та відданості своїй справі. Його виважене слово, підтримка та щире серце залишать невимовний слід у пам'яті колег, учнів та батьків.
Колектив ліцею висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і шанував Валерія Михайловича. Поділяємо ваш біль та сумуємо разом із вами у цей надзвичайно важкий час.
Світла та вічна пам'ять великій Людині та Вчителю з великої літери", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин похорону та прощання буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у навчальному закладі.
"Валерій Михайлович присвятив своє життя освіті, вихованню молодого покоління та розвитку нашого закладу. Для кожного з нас він був прикладом професіоналізму, мудрості, безмежної доброти та відданості своїй справі. Його виважене слово, підтримка та щире серце залишать невимовний слід у пам'яті колег, учнів та батьків.
Колектив ліцею висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і шанував Валерія Михайловича. Поділяємо ваш біль та сумуємо разом із вами у цей надзвичайно важкий час.
Світла та вічна пам'ять великій Людині та Вчителю з великої літери", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин похорону та прощання буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу
Сьогодні, 12:03
На Волині п'яний мотоцикліст врізався у стовп
Сьогодні, 11:49
Присвятив своє життя освіті: відійшов у засвіти заступник директора луцького ліцею Валерій Полюхович
Сьогодні, 11:46
Волинь у скорботі: «на щиті» повертається Герой Юрій Пивоварчук
Сьогодні, 11:25
Понад 64 тисячі солдатів: Міноборони рф заявило про початок ядерних військових навчань
Сьогодні, 11:18