Присвятив своє життя освіті: відійшов у засвіти заступник директора луцького ліцею Валерій Полюхович

Пішов із життя наставник і дорогий друг — заступник директора з навчально-виховної роботи луцького ліцею № 28Про це повідомили у навчальному закладі."​Валерій Михайлович присвятив своє життя освіті, вихованню молодого покоління та розвитку нашого закладу. Для кожного з нас він був прикладом професіоналізму, мудрості, безмежної доброти та відданості своїй справі. Його виважене слово, підтримка та щире серце залишать невимовний слід у пам'яті колег, учнів та батьків.​Колектив ліцею висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і шанував Валерія Михайловича. Поділяємо ваш біль та сумуємо разом із вами у цей надзвичайно важкий час.​Світла та вічна пам'ять великій Людині та Вчителю з великої літери", - йдеться в повідомленні.​Зазначається, що про чин похорону та прощання буде повідомлено згодом.