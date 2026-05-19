Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу





Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу, пише



«Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині», – розповіли там.



Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксували руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема.



На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюють.



Ввечері 18 травня росіяни атакували балістикою об'єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Перед цим вдарили по АЗК "Укрнафта"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу. Сьогодні під ударом була інфраструктура на Чернігівщині.Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу, пише LB.ua «Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині», – розповіли там.Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксували руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема.На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюють.Ввечері 18 травня росіяни атакували балістикою об'єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Перед цим вдарили по АЗК "Укрнафта"

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію