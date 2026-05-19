Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу
Сьогодні, 12:03
Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу. Сьогодні під ударом була інфраструктура на Чернігівщині.
Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу, пише LB.ua.
«Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині», – розповіли там.
Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксували руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема.
На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюють.
Ввечері 18 травня росіяни атакували балістикою об'єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Перед цим вдарили по АЗК "Укрнафта"
