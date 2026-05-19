НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
Сьогодні, 12:54
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді.
Про це повідомили НАБУ і САП, пише Українська правда.
Зазначається, що слідчі дії здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів ВС. Зокрема й в ексголови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС.
Подробиці антикорупційники обіцяють згодом.
15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго.
Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
В січні 2024 року Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.
Верховний суд остаточно звільнив свого ексголову Князєва з посади судді в грудні 2024 року.
