НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді.

Про це повідомили НАБУ і САП, пише Українська правда.

Зазначається, що слідчі дії здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів ВС. Зокрема й в ексголови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС.

Подробиці антикорупційники обіцяють згодом.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.

ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.

16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго.

Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.

В січні 2024 року Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.
Верховний суд остаточно звільнив свого ексголову Князєва з посади судді в грудні 2024 року.
