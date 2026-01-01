На Волині у ставку втопився 50-річний чоловік

На Волині у ставку втопився 50-річний чоловік
У ставку в селі Карпилівка Камінь-Каширського району виявили тіло 50-річного місцевого жителя. Тіло з води підняли односельчани. Обставини трагедії з’ясовують.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Рятувальники закликають громадян:

"Бережіть себе біля води — ще надто холодно для купання! Не йдіть купатися чи рибалити напідпитку. Не заходьте у воду там, де стрімка течія, не стрибайте з круч. Не відпускайте до водойм дітей без нагляду дорослих".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, потопельник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у ставку втопився 50-річний чоловік
Сьогодні, 13:04
НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
Сьогодні, 12:54
Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу
Сьогодні, 12:03
На Волині п'яний мотоцикліст врізався у стовп
Сьогодні, 11:49
Присвятив своє життя освіті: відійшов у засвіти заступник директора луцького ліцею Валерій Полюхович
Сьогодні, 11:46
Медіа
відео
1/8