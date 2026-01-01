На Волині у ставку втопився 50-річний чоловік
Сьогодні, 13:04
У ставку в селі Карпилівка Камінь-Каширського району виявили тіло 50-річного місцевого жителя. Тіло з води підняли односельчани. Обставини трагедії з’ясовують.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники закликають громадян:
"Бережіть себе біля води — ще надто холодно для купання! Не йдіть купатися чи рибалити напідпитку. Не заходьте у воду там, де стрімка течія, не стрибайте з круч. Не відпускайте до водойм дітей без нагляду дорослих".
