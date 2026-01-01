На Волині п'яний мотоцикліст врізався у стовп
Сьогодні, 11:49
У Камінь-Каширському районі знову аварія з мотоциклістом: чоловік травмувався.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась 18 травня, в с. Дубровиця.
Близько 19 години місцевий мешканець, 2008 року народження, сів за кермо Shineray Forester. Чоловік був у стані сп’яніння. Відповідно, керманич не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку і здійснив зіткнення з електроопорою.
Внаслідок ДТП отримав черепно-мозкову травму, забій і гематому та був госпіталізований.
За цим фактом слідчі вирішують питання внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась 18 травня, в с. Дубровиця.
Близько 19 години місцевий мешканець, 2008 року народження, сів за кермо Shineray Forester. Чоловік був у стані сп’яніння. Відповідно, керманич не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку і здійснив зіткнення з електроопорою.
Внаслідок ДТП отримав черепно-мозкову травму, забій і гематому та був госпіталізований.
За цим фактом слідчі вирішують питання внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
Сьогодні, 12:54
Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу
Сьогодні, 12:03
На Волині п'яний мотоцикліст врізався у стовп
Сьогодні, 11:49
Присвятив своє життя освіті: відійшов у засвіти заступник директора луцького ліцею Валерій Полюхович
Сьогодні, 11:46
Волинь у скорботі: «на щиті» повертається Герой Юрій Пивоварчук
Сьогодні, 11:25