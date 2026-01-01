На Волині п'яний мотоцикліст врізався у стовп

У Камінь-Каширському районі знову аварія з мотоциклістом: чоловік травмувався.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилась 18 травня, в с. Дубровиця.Близько 19 години місцевий мешканець, 2008 року народження, сів за кермо Shineray Forester. Чоловік був у стані сп’яніння. Відповідно, керманич не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку і здійснив зіткнення з електроопорою.Внаслідок ДТП отримав черепно-мозкову травму, забій і гематому та був госпіталізований.За цим фактом слідчі вирішують питання внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.