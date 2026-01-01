Волинь у скорботі: «на щиті» повертається Герой Юрій Пивоварчук

Страшна звістка знову сколихнула Підгайцівську громаду. Надійшло офіційне підтвердження про загибель земляка, мужнього захисника України —Про це сільрада повідомила у фейсбуці.Пивоварчук Юрій Дмитрович (14.11.1981 р.н.) до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Обороняючи нашу незалежність та свободу, він мужньо виконав свій військовий обов'язок і загинув у бою за Україну ще 4 вересня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Підгайцівська сільська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття, слова глибокої підтримки та розділяють невимовний біль втрати з рідними, близькими, друзями та побратимами Юрія.Прощання з Героєм відбудеться у середу, 20 травня. Жителів громади просять відкласти справи та гідно, з усіма почестями, зустріти та провести в останню дорогу захисника.Орієнтовно о 10:00 — виїзд траурного кортежу у супроводі колони автомобілів від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Луцьк, вул. Стефаника). Кортеж прямуватиме через вулицю Рівненську до будинку захисника в с. Струмівка, вул. Рівненська, 124 б.Орієнтовно о 10:20 просять жителів громади приєднатися до «живого коридору» біля рідної домівки Героя, щоб зустріти нашого захисника.Чин похорону відслужать у місцевому храмі св. ап. Андрія Первозванного (с. Струмівка, вул. Східна).Поховання: опісля богослужіння траурний кортеж пішою ходою вирушить до місця вічного спочинку Героя на кладовищі по вулиці Рівненській.«Поховання воїна — це наш спільний біль. Прийдімо та схилімо голови в знак глибокої шани та вдячності перед його подвигом. Низький уклін та вічна пам’ять Герою Юрію Пивоварчуку! Його ім'я назавжди вписане в історію нашої боротьби за Волю», - зазначили у громаді.