На Волині зникла безвісти 66-річна жінка

Поліцейські встановлюють місцезнаходження 66-річної жительки села Зміїнець.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу, 23 липня 1959 року народження, жительку Луцького району, с. Зміїнець. Жінка 12 травня 2026 року пішла з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернулась. Місцезнаходження її невідоме.зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве, очі зелені. При собі мала мобільний телефон та документи."Громадянам, яким що-небудь відомо про безвісти зниклу, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.