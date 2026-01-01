На Волині зникла безвісти 66-річна жінка

Поліцейські встановлюють місцезнаходження 66-річної жительки села Зміїнець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники  Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Козу Віру Григорівну, 23 липня 1959 року народження,  жительку Луцького району, с. Зміїнець. Жінка 12 травня 2026 року пішла з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернулась. Місцезнаходження її невідоме.

Прикмети безвісти зниклої: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве, очі зелені. При собі мала мобільний телефон та документи.

"Громадянам, яким що-небудь відомо про безвісти зниклу, просимо повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
