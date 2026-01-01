На Львівській у Луцьку в аварію потрапив причіп із худобою





Про це у телеграмі



У секторі комунікації поліції Волині журналістам повідомили, що ДТП без потерпілих



Водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на вулиці Європейській на головну дорогу — вулицю Львівську, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen, який рухався головною дорогою. Унаслідок цього відбулося зіткнення.



На щастя, ніхто не травмувався. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Патрульні склали на водія Volkswagen протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).





