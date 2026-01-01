Зараз у нашому небі більш як сотня російських дронів, - Зеленський





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі проти 13 травня росіяни запустили по Україні 139 ударних БпЛА, 111 з них збито.



Президент повідомив, що уночі окупанти били по житловій і залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині.



«Зараз у нашому небі більш як сотня російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак», — попередив Зеленський.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили про передислокацію російської тактичної авіації — це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні.



Речник Юрій Ігнат закликав дотримуватися правил безпеки: «Готовими маємо бути завжди. Тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Про це треба всім пам’ятати й дотримуватись елементарних вимог безпеки».



«Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити», — наголосив Зеленський.

Протягом 12 травня війська рф атакували 14 областей України та продовжили атаки з ночі проти 13-го. Під прицілом — залізнична інфраструктура, порти й енергетика.

