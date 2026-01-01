Під час рубки лісу на Волині загинув чоловік, - ЗМІ

вирубки дерев. Загинув помічник вальника лісу.



Про це пише



Трагедія сталася на Ратнівщині у Турському лісництві. Там загинув помічник вальщика. Дерево, яке зрізали, впало на сусіднє сухостійне. Те зламалось і придавило чоловіка.



За даними журналістів, чоловік загинув на місці.



Поліція відкрила кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісництві на Волині сталася трагедія під час. Загинув помічник вальника лісу.Про це пише ВСН із посиланням на ТРК Аверс.Трагедія сталася на Ратнівщині у Турському лісництві. Там загинув помічник вальщика. Дерево, яке зрізали, впало на сусіднє сухостійне. Те зламалось і придавило чоловіка.За даними журналістів, чоловік загинув на місці.Поліція відкрила кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію