Під час рубки лісу на Волині загинув чоловік, - ЗМІ
Сьогодні, 10:04
У лісництві на Волині сталася трагедія під час вирубки дерев. Загинув помічник вальника лісу.
Про це пише ВСН із посиланням на ТРК Аверс.
Трагедія сталася на Ратнівщині у Турському лісництві. Там загинув помічник вальщика. Дерево, яке зрізали, впало на сусіднє сухостійне. Те зламалось і придавило чоловіка.
За даними журналістів, чоловік загинув на місці.
Поліція відкрила кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
