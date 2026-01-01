Під час рубки лісу на Волині загинув чоловік, - ЗМІ

У лісництві на Волині сталася трагедія під час вирубки дерев. Загинув помічник вальника лісу.

Про це пише ВСН із посиланням на ТРК Аверс.

Трагедія сталася на Ратнівщині у Турському лісництві. Там загинув помічник вальщика. Дерево, яке зрізали, впало на сусіднє сухостійне. Те зламалось і придавило чоловіка.

За даними журналістів, чоловік загинув на місці.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

