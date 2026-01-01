Правоохоронець на Черкащині обіцяв зняти ухилянта з розшуку за $5 тисяч

На Черкащині судитимуть правоохоронця, який за 5 тисяч доларів обіцяв «прибрати» ухилянта з розшуку.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.На Черкащині працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника підрозділу одного з районних правоохоронних органів області, який за гроші обіцяв допомогти військовозобов’язаному уникнути проблем із мобілізацією.Обвинувальний акт скеровано до суду.За даними слідства, правоохоронець запропонував місцевому підприємцю свої «послуги» після того, як чоловіка оголосили у розшук через ухилення від мобілізації. Попри це, підприємець планував і надалі безперешкодно вести бізнес.Інформацію про чоловіка внесли до державних розшукових та облікових баз, аби встановити його місцеперебування та доставити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Слідство встановило, що посадовець пообіцяв за 5 тисяч доларів США «вирішити питання» — вплинути на підлеглих та службових осіб інших установ, щоб виключити чоловіка з обліків і припинити його розшук. Для переконливості правоохоронець запевняв, що має необхідні зв’язки та може домовитися з потрібними людьми.Його обвинувачують за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами.Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.На час слідства суд обрав обвинуваченому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.Процесуальне керівництво здійснювала Черкаська обласна прокуратура.