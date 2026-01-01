У Луцьку підвищили вартість проїзду у маршрутках до 24 гривень





Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету у середу, 13 травня, пише



Виконком встановив граничний тариф на перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах на рівні 24 грн.



Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідного електронного засобу оплати.



Чому зросла вартість?



Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває витрат через подорожчання пального та обслуговування транспорту. Окрім палива, зросли витрати на мастила, шини, акумулятори, технічне обслуговування та страхування.



Востаннє підняття тарифу відбулося у серпні 2025: тоді ціну на квиток підняли з 14 до 18 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тариф на проїзд у міських автобусах підвищили з 18 до 24 грн.Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету у середу, 13 травня, пише misto.media Виконком встановив граничний тариф на перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах на рівні 24 грн.Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідного електронного засобу оплати.Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває витрат через подорожчання пального та обслуговування транспорту. Окрім палива, зросли витрати на мастила, шини, акумулятори, технічне обслуговування та страхування.Востаннє підняття тарифу відбулося у серпні 2025: тоді ціну на квиток підняли з 14 до 18 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію