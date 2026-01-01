Ухилення від громадських робіт волинянину вилилося в обмеження волі на 2 роки





Про це пише



Як встановив суд, раніше обвинуваченого вже було засуджено за умисне легке тілесне ушкодження та призначено 150 годин громадських робіт. У січні 2024 року його поставили на облік у секторі пробації та ознайомили з порядком відбуття покарання. Згодом чоловікові видали направлення для відпрацювання громадських робіт, однак до виконання покарання він так і не приступив.



Під час судового розгляду обвинувачений спочатку заперечував намір ухилятися від покарання та пояснював свою відсутність травмою плеча і необхідністю оформлення документів. Водночас після дослідження доказів він повністю визнав свою вину та підтвердив, що свідомо не мав наміру відбувати громадські роботи.



У суді допитали працівників пробації, адміністратора установи, де чоловік мав відпрацьовувати покарання, а також лікаря-хірурга. Свідки підтвердили, що засуджений неодноразово ігнорував вимоги з’явитися на роботи, хоча працівники пробації відвідували його за місцем проживання та попереджали про кримінальну відповідальність.



Суд врахував, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності, негативно характеризується за місцем проживання та зловживає алкоголем. Обставин, які б пом’якшували чи обтяжували покарання, суд не встановив.



У результаті суд призначив йому покарання у виді двох років обмеження волі.



