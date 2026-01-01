На Волині у військовослужбовця згорів будинок: потрібна допомога

У сім’ї військовослужбовця Владислава Шмальонова, із села Скиби ковельського району, яка вже понад дев’ять місяців бореться за його відновлення після важкої дорожньо-транспортної пригоди, сталася ще одна біда. У ніч на 11 травня близько 4:00 у селі Скиби виникла пожежа, внаслідок якої родина втратила будинок.

Про це повідомили друзі сім’ї, пише БУГ.

Влад Шмальонов із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України та проходив службу на сході країни. У серпні 2025 року він прибув у відпустку, однак уже 3 серпня потрапив у важку ДТП.

Відтоді родина докладає значних зусиль для його відновлення. Військовий проходив лікування у Волинській обласній клінічній лікарні, медичних закладах Боголюбів і Любомля, а також кілька місяців перебував у реабілітаційному центрі в Модричах. Наразі сім’я очікує на черговий курс реабілітації.

Однак під час цієї тривалої боротьби родину спіткало нове випробування. За словами матері військового Ольги Шмальонової, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

«Згорів дах будинку, усе затопило. Речі ще встигли винести. Ми зараз переїхали до моїх батьків у Любомль. Я зараз навіть не думаю про те, що буде далі. Для мене головне — підняти Влада на ноги», — розповіла жінка.

За попередніми оцінками, збитки від пожежі становлять близько одного мільйона гривень.
Родина звертається до всіх небайдужих із проханням про допомогу на подальшу реабілітацію Влада та відновлення зруйнованого житла.

Номер банківської картки для допомоги:

4149 6090 4639 1209
