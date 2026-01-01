28 лучанам виплатять компенсацію за пошкоджене росією житло

28 лучанам виплатять компенсацію за пошкоджене росією житло
Компенсації виплачуватимуть за пошкоджене або знищене житло внаслідок російської агресії.

Це стало відомо у середу, 13 травня, під час чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише misto.media.

Йдеться про звернення мешканців, які постраждали внаслідок російських атак та подали заявки через державну програму «єВідновлення».

У рішенні зазначили, що компенсації надаватимуть за пошкоджені або знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, обстріл, компенсація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку загубився хлопчик: допомогли патрульні
Сьогодні, 13:03
28 лучанам виплатять компенсацію за пошкоджене росією житло
Сьогодні, 12:50
На Волині у військовослужбовця згорів будинок: потрібна допомога
Сьогодні, 12:05
Ухилення від громадських робіт волинянину вилилося в обмеження волі на 2 роки
Сьогодні, 11:27
На Львівській у Луцьку в аварію потрапив причіп із худобою
Сьогодні, 11:09
Медіа
відео
1/8