У Луцьку пролунали вибухи

Під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку, яка розпочалась о 12.56 13 травня, було чутно звуки вибухів.Інформацію підтвердила і секретар Луцької міської ради"В місті пролунали вибухи. Перебувайте в укритті до завершення сигналу тривоги!", - написала вона у телеграм-каналі.За даними моніторингових пабліків, працюють сили ППО.Повітряні сили повідомляли про "шахеди" на межі Волинської та Рівненської областей курсом на захід."3 шахеди на Липини/Луцьк з північного-сходу.Волинь:1 шахед на Цумань1 шахед на Колки", - зазначали моніторингові канали."На область триває масована атака ворожими БпЛА типу «Шахед». Закликаємо усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті", - наголошують у Волинській ОВА.Згодом Катерина Шкльода додала, що зафіксовані вибухи в центрі Луцька, інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється.