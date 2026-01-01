У Луцьку пролунали вибухи
Сьогодні, 13:27
Під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку, яка розпочалась о 12.56 13 травня, було чутно звуки вибухів.
Інформацію підтвердила і секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.
"В місті пролунали вибухи. Перебувайте в укритті до завершення сигналу тривоги!", - написала вона у телеграм-каналі.
За даними моніторингових пабліків, працюють сили ППО.
Повітряні сили повідомляли про "шахеди" на межі Волинської та Рівненської областей курсом на захід.
"3 шахеди на Липини/Луцьк з північного-сходу.
Волинь:
1 шахед на Цумань
1 шахед на Колки", - зазначали моніторингові канали.
"На область триває масована атака ворожими БпЛА типу «Шахед». Закликаємо усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті", - наголошують у Волинській ОВА.
Згодом Катерина Шкльода додала, що зафіксовані вибухи в центрі Луцька, інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформацію підтвердила і секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.
"В місті пролунали вибухи. Перебувайте в укритті до завершення сигналу тривоги!", - написала вона у телеграм-каналі.
За даними моніторингових пабліків, працюють сили ППО.
Повітряні сили повідомляли про "шахеди" на межі Волинської та Рівненської областей курсом на захід.
"3 шахеди на Липини/Луцьк з північного-сходу.
Волинь:
1 шахед на Цумань
1 шахед на Колки", - зазначали моніторингові канали.
"На область триває масована атака ворожими БпЛА типу «Шахед». Закликаємо усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті", - наголошують у Волинській ОВА.
Згодом Катерина Шкльода додала, що зафіксовані вибухи в центрі Луцька, інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вибухи пролунали у Києві, Чернівцях та інших містах: ГУР попередило, що удар буде тривалим
Сьогодні, 14:14
На Запоріжжі помер воїн з Волині Олег Козинський
Сьогодні, 13:50
У Луцьку пролунали вибухи
Сьогодні, 13:27
У Луцьку загубився хлопчик: допомогли патрульні
Сьогодні, 13:03
28 лучанам виплатять компенсацію за пошкоджене росією житло
Сьогодні, 12:50