На Запоріжжі помер воїн з Волині Олег Козинський
Сьогодні, 13:50
Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. Відійшов у вічність 39-річний солдат із Володимира — Олег Козінський.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Олег Миколайович помер 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Про дату і час прибуття військовослужбовця "На щиті" повідомимо згодом.
Висловлюю щирі співчуття рідним, вічна шана Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
