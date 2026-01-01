У Луцьку намагалися підпалити приміщення Департаменту соціальної політики: зловмисника затримали

У Луцьку 12 травня сталася пожежа біля приміщення Департаменту соціальної політики Луцької міської ради.Про це повідомили в Управлінні поліції охорони у Волинській області."Вчора близько 22:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про підозрілу особу з каністрою поблизу однієї з державних установ у Волинській області.На місце події оперативно прибув наряд Управління поліції охорони Волині. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили загоряння невідомої речовини неподалік адміністративної будівлі.Поліцейські негайно розпочали ліквідацію займання та оперативно загасили вогонь, не допустивши його поширення й можливих небезпечних наслідків", - йдеться в повідомленні.Надалі співробітники кримінальної поліції та слідчі затримали особу, ймовірно причетну до події, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України.