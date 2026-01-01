У Луцьку через атаку росії перекрили центральні вулиці

У Луцьку через російський обстріл перекрили центральні вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Район центру по напрямку ЦУМ, Промінь, Набережна , всі мости перекриті, просимо людей врахувати це при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога триває, лучан закликають за можливості покинути район «Променя».

Нагадаємо, що під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку, яка розпочалась о 12.56 13 травня, було чутно звуки вибухів. Росія атакує місто "шахедами".

