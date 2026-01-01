У Луцьку загубився хлопчик: допомогли патрульні

Сьогодні, 13 травня, у Луцьку небайдужі громадяни помітили розгубленого хлопчика, який боявся перейти дорогу. Дитина повідомила, що загубилася.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Люди звернулися по допомогу до патрульних. Хлопчик розповів, що загубився та не може знайти маму.Декілька годин дитина перебувала сама без нагляду дорослих.Патрульні нагодували хлопчика, а щоб трохи підбадьорити малого — подарували йому кепку, після чого передали його мамі.Як з’ясувалося, мати самостійно шукала сина та не зверталася до поліції, сподіваючись знайти його власними силами.На жінку поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП.