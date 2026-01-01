У Луцьку загубився хлопчик: допомогли патрульні

Сьогодні, 13 травня, у Луцьку небайдужі громадяни помітили розгубленого хлопчика, який боявся перейти дорогу. Дитина повідомила, що загубилася.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Люди звернулися по допомогу до патрульних. Хлопчик розповів, що загубився та не може знайти маму.

Декілька годин дитина перебувала сама без нагляду дорослих.

Патрульні нагодували хлопчика, а щоб трохи підбадьорити малого — подарували йому кепку, після чого передали його мамі.

Як з’ясувалося, мати самостійно шукала сина та не зверталася до поліції, сподіваючись знайти його власними силами.
На жінку поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП.

