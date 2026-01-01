Російська нафтова галузь входить у фазу затяжного спаду
Сьогодні, 09:40
За прогнозом Мінекономрозвитку росії, видобуток нафти у 2026 році знизиться до 511 млн тонн — це найнижчий рівень із 2009 року.
Про це пише Reuters.
Скорочення відбувається всупереч квотам ОПЕК+, які формально дозволяли росії качати більше. Це прямо вказує на внутрішні проблеми галузі: падіння прибутковості, санкційний тиск і дефіцит інвестицій.
Нафтові компанії скоротили буріння після падіння фінрезультатів і перейшли до економії, що вже призводить до зниження видобутку та тиснутиме на нього в найближчі квартали.
Для стабілізації потрібні інвестиції у складні родовища з собівартістю $35–40+ за барель, але через санкції та дефіцит капіталу галузь і держава не мають достатніх ресурсів для таких вкладень.
Формується «пастка»: без інвестицій падає видобуток, а через зниження доходів немає ресурсів для інвестицій. Це веде до поступового, але стійкого ослаблення нафтового сектору — ключової частини економіки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Reuters.
Скорочення відбувається всупереч квотам ОПЕК+, які формально дозволяли росії качати більше. Це прямо вказує на внутрішні проблеми галузі: падіння прибутковості, санкційний тиск і дефіцит інвестицій.
Нафтові компанії скоротили буріння після падіння фінрезультатів і перейшли до економії, що вже призводить до зниження видобутку та тиснутиме на нього в найближчі квартали.
Для стабілізації потрібні інвестиції у складні родовища з собівартістю $35–40+ за барель, але через санкції та дефіцит капіталу галузь і держава не мають достатніх ресурсів для таких вкладень.
Формується «пастка»: без інвестицій падає видобуток, а через зниження доходів немає ресурсів для інвестицій. Це веде до поступового, але стійкого ослаблення нафтового сектору — ключової частини економіки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під час рубки лісу на Волині загинув чоловік, - ЗМІ
Сьогодні, 10:04
Лукашенко анонсував проведення «точкової мобілізації» в Білорусі
Сьогодні, 09:48
Російська нафтова галузь входить у фазу затяжного спаду
Сьогодні, 09:40
До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Петро Олендр
Сьогодні, 09:07