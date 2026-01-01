Російська нафтова галузь входить у фазу затяжного спаду





За прогнозом Мінекономрозвитку росії, видобуток нафти у 2026 році знизиться до 511 млн тонн — це найнижчий рівень із 2009 року.Про це пише Reuters Скорочення відбувається всупереч квотам ОПЕК+, які формально дозволяли росії качати більше. Це прямо вказує на внутрішні проблеми галузі: падіння прибутковості, санкційний тиск і дефіцит інвестицій.Нафтові компанії скоротили буріння після падіння фінрезультатів і перейшли до економії, що вже призводить до зниження видобутку та тиснутиме на нього в найближчі квартали.Для стабілізації потрібні інвестиції у складні родовища з собівартістю $35–40+ за барель, але через санкції та дефіцит капіталу галузь і держава не мають достатніх ресурсів для таких вкладень.Формується «пастка»: без інвестицій падає видобуток, а через зниження доходів немає ресурсів для інвестицій. Це веде до поступового, але стійкого ослаблення нафтового сектору — ключової частини економіки.

