Росія передислоковує літаки, незабаром можливі масовані обстріли, - Ігнат





Про це сказав очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемаратону «Єдині Новини», пише



«Було багато повідомлень, вони з’являються недарма — є у нас розвідка, дані від партнерів, власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування — вони всім відомі. Це ті аеродроми, куди колись прилетіли дрони. Противник час від часу передислоковує їх на дальні рубежі, щоб убезпечити ці борти. Тому противник зазвичай заздалегідь споряджає борти перед ударом. І така активність спостерігалася днями саме на аеродромах, де може перебувати стратегічна авіація», — сказав він.



Ігнат не виключив, що найближчим часом, у найближчі кілька діб, війська рф можуть завдати масованого удару по території Україні. Тож він закликав дотримуватися правил безпеки.



«Готовими маємо бути завжди. Тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Про це треба всім пам’ятати й дотримуватись елементарних вимог безпеки», — сказав він.



Ігнат зазначив, що нині в Україні «завжди критично малий» запас ракет ППО — після зимових ударів по енергетиці, який виснажив українські запаси, і на тлі війні на Близькому Сході.

