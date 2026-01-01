Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Херсоні

Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Херсоні
У Херсоні рятувальники ліквідували наслідки російської дронової атаки на житловий багатоповерховий будинок.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Минулої доби в одному з районів міста внаслідок влучання ворожого дрона сталося загорання на мансардному поверсі шестиповерхового житлового будинку.

Попри загрозу повторних атак дронів рятувальники ліквідували пожежу.

Цивільне населення не постраждало.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія передислоковує літаки, незабаром можливі масовані обстріли, - Ігнат
Сьогодні, 09:20
До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Петро Олендр
Сьогодні, 09:07
Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Херсоні
Сьогодні, 08:51
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Ковальчуком
Сьогодні, 08:35
Волинська бригада здійснила роботизований штурм ворожої ДРГ
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8