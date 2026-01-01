Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Херсоні
Сьогодні, 08:51
У Херсоні рятувальники ліквідували наслідки російської дронової атаки на житловий багатоповерховий будинок.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Минулої доби в одному з районів міста внаслідок влучання ворожого дрона сталося загорання на мансардному поверсі шестиповерхового житлового будинку.
Попри загрозу повторних атак дронів рятувальники ліквідували пожежу.
Цивільне населення не постраждало.
