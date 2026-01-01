На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Ковальчуком
Сьогодні, 08:35
Учора, 12 травня, у селі Хоцунь на Волині провели в останню дорогу воїна Сергія Ковальчука, який тривалий час вважався зниклим безвісти.
Про це у фейсбуці повідомляє Нове життя – новини Любешівщини.
У Героя залишилися брати, сестри та племінники, для яких ця втрата стала невимовним болем.
Нагадаємо, старший солдат Ковальчук Сергій Євгенович (1968 року народження), житель села Хоцунь, загинув 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області.
