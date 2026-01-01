Підтвердили загибель на війні волинянина Сергія Ковальчука

Страшна звістка про загибель воїна-захисника надійшла на Волинь. Підтвердили загибель воїна з Любешівської громади.

Про це повідомив очільник територіальної громади Олег Кух.

"На жаль, ще один наш Герой, який тривалий час вважався безвісти зниклим, повернеться додому «на щиті». Старший солдат КОВАЛЬЧУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ, 1968 року народження, житель села Хоцунь, загинув 26.01.2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

