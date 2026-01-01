За добу українські воїни знищили 840 окупантів, 75 артсистем і 227 НРК





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб

танків – 11 920 (+0) од.

бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.

артилерійських систем – 41 787 (+75) од.

РСЗВ – 1 782 (+2) од.

засоби ППО – 1 373 (+2) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 362 (+11) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.

крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 95 479 (+227) од.

спеціальна техніка – 4 176 (+3) од.

Дані уточнюються.

