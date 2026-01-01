Ціни на огірки в Україні вже на 30% нижчі за минулорічні





Про це повідомляють аналітики проєкту



Основною причиною посилення понижувального цінового тренду виробники вважають сезонне зростання пропозиції на тлі доволі низького попиту.



Наразі тепличні комбінати реалізують огірки за цінами 30–60 грн/кг ($0,68–1,37/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами операторів ринку, така ситуація зумовлена одразу кількома чинниками. По‑перше, вибірки в тепличних господарствах залишаються стабільними та достатніми за обсягами, що призвело до помітного зростання пропозиції на ринку. Водночас попит на ці овочі порівняно з попереднім тижнем помітно знизився.



У результаті продавці змушені й надалі переглядати відпускні ціни у бік зниження, аби активізувати темпи збуту та уникнути накопичення значних обсягів нереалізованої продукції на складах.



Слід також додати, що на цей момент тепличні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 30% дешевше, ніж на початку травня 2025 року. При цьому виробники не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті за умови збереження нинішніх темпів реалізації.

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко знижуватися. Станом на сьогодні українські тепличні комбінати відвантажують цю продукцію суттєво дешевше, ніж у відповідний період минулого року.Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit Основною причиною посилення понижувального цінового тренду виробники вважають сезонне зростання пропозиції на тлі доволі низького попиту.Наразі тепличні комбінати реалізують огірки за цінами 30–60 грн/кг ($0,68–1,37/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами операторів ринку, така ситуація зумовлена одразу кількома чинниками. По‑перше, вибірки в тепличних господарствах залишаються стабільними та достатніми за обсягами, що призвело до помітного зростання пропозиції на ринку. Водночас попит на ці овочі порівняно з попереднім тижнем помітно знизився.У результаті продавці змушені й надалі переглядати відпускні ціни у бік зниження, аби активізувати темпи збуту та уникнути накопичення значних обсягів нереалізованої продукції на складах.Слід також додати, що на цей момент тепличні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 30% дешевше, ніж на початку травня 2025 року. При цьому виробники не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті за умови збереження нинішніх темпів реалізації.

