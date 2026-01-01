ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Чернецького

Трагічна звістка зруйнувала надію, яка майже два з половиною роки жила в серцях рідних і близьких воїна з Волині. ДНК-експертиза підтвердила загибель волинянина.Про це повідомив Поромівський сільський голова"З глибоким сумом повідомляємо, що за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця, жителя села Стара Лішня — Чернецького Олександра Сергійовича, 19.03.1983 року народження.Старший солдат, колишній старший стрілець-оператор військової частини А4010, Олександр Сергійович став на захист України та до останнього залишався вірним Військовій присязі, мужньо боронячи Незалежність і територіальну цілісність нашої держави", - йдеться у дописі.Життя Захисника обірвалося 21 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.Майже два з половиною роки Олександр Сергійович вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні, близькі та громада жили надією на його повернення. На жаль, страшна звістка підтвердилась офіційно.Про дату та час зустрічі траурного кортежу, а також чин поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агетства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.