День матері 2026 року: коли святкувати в Україні та які традиції існують у різних країнах світу
Сьогодні, 05:17
У всьому світі День матері святкують у різні дні, але спільна нитка — це визнання материнської любові, яка не знає кордонів. В Україні свято офіційно закріплене від 1999 року, а його коріння сягає часів Київської Русі та ініціатив української діаспори. Воно дозволяє сказати «дякую» простим букетом або створити справжню сімейну традицію, що залишає емоційний слід у серцях назавжди, пише ТСН.
Коли саме День мами в Україні та чому травень
В Україні свято фіксовано припадає на другу неділю травня понад чверть століття. 2026 року це 10 травня — день, коли сонце гріє землю, а родини збираються разом, щоб розділити моменти тепла й радості. Визначити дату легко: перша неділя травня 2026 року — 3 число, друга — 10. Травень традиційно вважається місяцем Пречистої Діви Марії, символу материнства в українській культурі.
Щороку дата трохи змінюється. Ця «рухливість» робить свято живим і непередбачуваним, як саме материнство: іноді тихе сімейне свято, іноді — велике святкування з піснями й танцями. Для початківців зручно: не треба запам’ятовувати точне число, просто чекайте на другу неділю травня.
Особливо після 2022 року День матері набув нового змісту. Матері, які проводять дітей на фронт або виховують їх у тилу, отримують не просто квіти, а справжнє визнання своєї сили. Благодійні акції, онлайн-концерти та флешмоби допомагають підтримати мам у всій країні, навіть якщо родини розділені.
Історія свята: від давніх ритуалів до сучасності
Вшанування матерів має тисячолітню історію. У стародавньому Єгипті шанували Ісіду як богиню материнства, а в Київській Русі козаки та селяни особливо тепло вітали жінок у травні — на День Пречистої Діви Марії. Ці традиції були живими ритуалами подяки за життя, урожай і захист домівки.
Сучасний День матері виник у США завдяки Анні Джарвіс. Після смерті матері 1905 року Анна організувала перші поминальні служби та святкування з білими гвоздиками, прагнучи, щоб подяка мамам була щирою і простою. 1914-го президент Вудро Вільсон офіційно проголосив другу неділю травня національним святом. Історія нагадує: справжнє свято — не у вартості подарунків, а у словах та увазі, сказаних від серця.
В Україні шлях свята був складнішим. Перші святкування серед діаспори припали на 1928 рік, ініціативу підхопили львівські активістки. В радянські часи свято було заборонене, а відродилося лише в 1990-х. Від 10 травня 1999 року День матері офіційно визнано указом президента.
День матері у світі: традиції та відмінності
Хоч дата святкування різниться, суть залишається одна — вшанування материнської любові:
США, Україна, Австралія — друга неділя травня, квіти, сімейні обіди, гвоздики;
Велика Британія — четверта неділя Великого посту, нарциси, особливі десерти;
Франція, Швеція — остання неділя травня, подарунки та сімейні прогулянки;
Мексика — 10 травня, серенади, танці, національні страви;
Таїланд — 12 серпня, день народження королеви, масові святкування.
У всіх країнах скрізь просвічує одна нитка — материнська любов, яка не знає меж. В Україні поєднуються традиції США та власні: гвоздики, борщ, вірші Шевченка від дітей.
Як святкувати День матері в Україні
Це можуть бути навіть прості жести: зателефонувати мамі, сказати «дякую», приготувати сніданок, подарувати букет. Білі гвоздики символізують чистоту й любов, червоні — для живих мам, білі — на згадку про тих, кого немає.
Для тих, хто хоче створити глибоку традицію: сімейний пікнік, історії про маму, відео-привітання від родичів. Школи й садочки готують концерти, флешмоби та майстер-класи. Після 2022 року з’явилися благодійні акції на підтримку мам-волонтерок та онлайн-марафони «Листи мамі на фронт».
Подарунки можуть бути персоналізовані: домашній спа-набір, сертифікати на майстер-класи, цифрові альбоми зі спогадами. Найцінніше — час разом, увага та щирі слова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
