Україна та США готуються підписати угоду про експорт українських дронів, - FT

Україна та США готуються підписати першу в своєму роді угоду, що дозволяє експорт українських дронів для військових випробувань у Штатах.Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проєкт документа та чиновників, які беруть участь у переговорах, - пише УНІАН.Зазначається, що в проєкті документа викладені плани щодо тимчасового експорту українських безпілотних систем для проведення операцій на суші, на морі та в повітрі. Документ уже узгоджено між міністрами оборони США та України Пітом Хегсетом і Михайлом Федоровим, а також послом України в США Ольгою Стефанишиною.Крім того, журналісти повідомили, що в преамбулі документа визнається "спільний інтерес до майбутнього спільного виробництва, розробки або закупівлі українських технологій, які принесуть користь американським військовим і водночас розширять масштаби оборонних інновацій України".Згідно з проєктом, Пентагон запросить конкретні платформи дронів та їхню кількість виключно для тестування й оцінки з метою "визначення вимог збройних сил США для потенційних майбутніх закупівель". У документі також йдеться про те, що будь-яка потенційна майбутня угода щодо безпілотників має здійснюватися на основі окремої угоди або домовленості.У виданні нагадали, що у 2025 році Хегсет запустив ініціативу "Drone Dominance". Це поетапний план вартістю 1 млрд доларів щодо закупівлі невеликих бойових дронів протягом наступних двох років з метою прискорення зростання промислової бази США.Журналісти зазначили, що імпортовані українські дрони визначатимуться саме в рамках програми "Drone Dominance". Україна має намір відповідати на запити США щодо експорту протягом 10 робочих днів.За словами співрозмовників видання, угода про військові випробування українських дронів може стати першим кроком до ширшого оборонного партнерства зі США. Також документ залишає відкритою можливість використання українських дронів в умовах оперативних випробувань в індивідуальному порядку за наявності письмового запиту від урядів обох країн.