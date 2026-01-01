На Волині вночі в підвалі житлового будинку знайшли п'яного підлітка

На Волині під час нічного виклику у житловому будинку виявили підлітка у стані алкогольного сп'яніння.Хлопця доставили до лікарні, - повідомили у патрульній поліції Волинської області.11 травня близько опівночі ми отримали повідомлення про те, що в підвалі одного з житлових будинків перебуває невідома особа. Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили неповнолітнього хлопця, який перебував з явними ознаками сп’яніння.Інспектори негайно викликали бригаду ЕМД та спільно з медпрацівниками доставили юнака до дитячої лікарні.Також патрульні встановили матір 15-річного хлопця та повідомили про подію працівників ювенальної превенції й службу у справах дітей."Шановні батьки, цікавтеся дозвіллям своїх дітей, контролюйте їхню поведінку та пояснюйте, до яких наслідків може призвести вживання алкоголю. Такі розмови та увага з боку рідних допомагають уберегти підлітків від необдуманих вчинків", - йдеться у дописі.