Звільнився головний архітектор Луцька Веніамін Туз
Сьогодні, 01:15
В обласному центрі Волині пішов з посади директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради Веніамін Туз.
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
У розпорядженні йдеться, про звільнення 11 травня 2026 року ТУЗА Веніаміна Веніаміновича з посади директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головного архітектора з ініціативи працівника у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.
Підставою звільнення є заява Веніаміна Туза, свідоцтво про народження дитини серії І-ОК 326969 від 18.05.2016.
З 12 травня 2026 року виконувати обов'язки директора буде заступник директора цього департаменту, начальник управління земельних ресурсів Софія Гула.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
У розпорядженні йдеться, про звільнення 11 травня 2026 року ТУЗА Веніаміна Веніаміновича з посади директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головного архітектора з ініціативи працівника у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.
Підставою звільнення є заява Веніаміна Туза, свідоцтво про народження дитини серії І-ОК 326969 від 18.05.2016.
З 12 травня 2026 року виконувати обов'язки директора буде заступник директора цього департаменту, начальник управління земельних ресурсів Софія Гула.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Звільнився головний архітектор Луцька Веніамін Туз
Сьогодні, 01:15
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні розпочали продаж квитків у застосунку на приміські потяги
12 травня, 23:19
Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Сергія Близнюка
12 травня, 22:40