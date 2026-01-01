Звільнився головний архітектор Луцька Веніамін Туз

В обласному центрі Волині пішов з посади директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради Веніамін Туз.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

У розпорядженні йдеться, про звільнення 11 травня 2026 року ТУЗА Веніаміна Веніаміновича з посади директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головного архітектора з ініціативи працівника у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.

Підставою звільнення є заява Веніаміна Туза, свідоцтво про народження дитини серії І-ОК 326969 від 18.05.2016.

З 12 травня 2026 року виконувати обов'язки директора буде заступник директора цього департаменту, начальник управління земельних ресурсів Софія Гула.

