Звільнився головний архітектор Луцька Веніамін Туз

В обласному центрі Волині пішов з посади директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської радиПро це повідомили на сайті Луцької міської ради.У розпорядженні йдеться, про звільнення 11 травня 2026 року ТУЗА Веніаміна Веніаміновича з посади директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головного архітектора з ініціативи працівника у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку.Підставою звільнення є заява Веніаміна Туза, свідоцтво про народження дитини серії І-ОК 326969 від 18.05.2016.З 12 травня 2026 року виконувати обов'язки директора буде заступник директора цього департаменту, начальник управління земельних ресурсів