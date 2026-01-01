Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Сергія Близнюка





Про втрату повідомили у Сильненському старостинському окрузі Цуманської бригади.



"На підставі постанови про ідентифікацію особи від 09 травня 2026 року, визнаний загиблим БЛИЗНЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

18.04.1970 р.н. житель с. Сильне,який загинув 13.08.2024 року в р-ні н.п.Орлівка Покровського р-ну, Донецької області", - йдеться у дописі.



Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює ширі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову отримала трагічну звістку про загибель на війні воїна-краянина.Про втрату повідомили у Сильненському старостинському окрузі Цуманської бригади."На підставі постанови про ідентифікацію особи від 09 травня 2026 року, визнаний загиблим18.04.1970 р.н. житель с. Сильне,який загинув 13.08.2024 року в р-ні н.п.Орлівка Покровського р-ну, Донецької області", - йдеться у дописі.Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює ширі співчуття рідним та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію