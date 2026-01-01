Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Сергія Близнюка

Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Сергія Близнюка
Волинь знову отримала трагічну звістку про загибель на війні воїна-краянина.

Про втрату повідомили у Сильненському старостинському окрузі Цуманської бригади.

"На підставі постанови про ідентифікацію особи від 09 травня 2026 року, визнаний загиблим БЛИЗНЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
18.04.1970 р.н. житель с. Сильне,який загинув 13.08.2024 року в р-ні н.п.Орлівка Покровського р-ну, Донецької області", - йдеться у дописі.

Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює ширі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Цумань, Сильно, втрата, Сергій Близнюк, загибель, смерть, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні розпочали продаж квитків у застосунку на приміські потяги
Сьогодні, 23:19
Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Сергія Близнюка
Сьогодні, 22:40
У селі біля Луцька у 10-річного хлопця затягнуло палець у велосипедний ланцюг
Сьогодні, 21:57
Послуги архітектора: коли потрібен фахівець і що входить у супровід
Сьогодні, 21:36
9-місячній дитині відірвало ніжку: росіяни вдарили у житловий будинок в Кривому Розі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
Медіа
відео
1/8