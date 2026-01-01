13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 13 травня, відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич, колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький.
Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського (на фото), футболіста В'ячеслава Шевчука та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ірина.
13 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Олександра. Він жив за часів імператора Максиміана у III столітті, був чудовим воїном. Чоловік сповідував християнство, хоча це і було заборонено. Якось язичники влаштували свято, але Олександр залишився вдома і не клав пожертви ідолам. Імператор не хотів, щоб його хоробрий воїн був християнином, а тому наказав тому відмовитися від віри. Олександр відмовився, після чого імператор наказав відтяти йому голову.
13 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день кульбаби. Кульбаба універсальна рослина, яка широко використовується в медицині, адже володіє лікувальними властивостями. Зокрема, вона має сечогінні, жовчогінні, кровоочисні властивості. Також застосовується і в косметичній галузі. Вона допомагає боротися з вугрями, пігментними плямами.
