13 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 13 травня, відзначають день народження волинський письменник та журналіст, колишній депутат Волинської обласної радиТакож день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу(на фото), футболістата голови Господарського суду Волинської областіВітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ірина.13 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Олександра. Він жив за часів імператора Максиміана у III столітті, був чудовим воїном. Чоловік сповідував християнство, хоча це і було заборонено. Якось язичники влаштували свято, але Олександр залишився вдома і не клав пожертви ідолам. Імператор не хотів, щоб його хоробрий воїн був християнином, а тому наказав тому відмовитися від віри. Олександр відмовився, після чого імператор наказав відтяти йому голову.13 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день кульбаби. Кульбаба універсальна рослина, яка широко використовується в медицині, адже володіє лікувальними властивостями. Зокрема, вона має сечогінні, жовчогінні, кровоочисні властивості. Також застосовується і в косметичній галузі. Вона допомагає боротися з вугрями, пігментними плямами.