В Україні розпочали продаж квитків у застосунку на приміські потяги





Як передає



За інформацією компанії, пасажири дедалі активніше користуються цифровими сервісами для оформлення квитків на приміські рейси. Наразі частка онлайн-продажів становить 13% від усіх способів придбання приміських квитків, а кількість оформлень щомісяця зростає.



У квітні, після інтеграції студентських пільг у застосунок, було зафіксовано 30 тисяч успішних оформлень. Також минулого місяця зафіксували пік 15 тис. приміських онлайн-квитків на добу. Крім того, у квітні кількість оформлень через застосунок зросла удвічі порівняно з березнем.



«А вже відсьогодні, з 12 травня, запускаємо можливість купівлі приміських квитків через застосунок по всій Україні», - додали в УЗ.



У компанії наголосили, що онлайн-квитки мають зробити користування приміськими перевезеннями зручнішим для пасажирів, а офіційне оформлення проїзних документів сприяє наповненню бюджету залізниці для забезпечення щоденного руху поїздів.



Як повідомлялось, АТ «Укрзалізниця» отримає 54 млн євро грантового фінансування у межах проєкту з Європейським Союзом і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

