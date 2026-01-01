В Україні розпочали продаж квитків у застосунку на приміські потяги
Сьогодні, 23:19
АТ «Укрзалізниця» із 12 травня 2026 року запровадило можливість купівлі квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій території України.
Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Фейсбуці.
За інформацією компанії, пасажири дедалі активніше користуються цифровими сервісами для оформлення квитків на приміські рейси. Наразі частка онлайн-продажів становить 13% від усіх способів придбання приміських квитків, а кількість оформлень щомісяця зростає.
У квітні, після інтеграції студентських пільг у застосунок, було зафіксовано 30 тисяч успішних оформлень. Також минулого місяця зафіксували пік 15 тис. приміських онлайн-квитків на добу. Крім того, у квітні кількість оформлень через застосунок зросла удвічі порівняно з березнем.
«А вже відсьогодні, з 12 травня, запускаємо можливість купівлі приміських квитків через застосунок по всій Україні», - додали в УЗ.
У компанії наголосили, що онлайн-квитки мають зробити користування приміськими перевезеннями зручнішим для пасажирів, а офіційне оформлення проїзних документів сприяє наповненню бюджету залізниці для забезпечення щоденного руху поїздів.
Як повідомлялось, АТ «Укрзалізниця» отримає 54 млн євро грантового фінансування у межах проєкту з Європейським Союзом і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
