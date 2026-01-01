В Україні розпочали продаж квитків у застосунку на приміські потяги

В Україні розпочали продаж квитків у застосунку на приміські потяги
АТ «Укрзалізниця» із 12 травня 2026 року запровадило можливість купівлі квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій території України.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Фейсбуці.

За інформацією компанії, пасажири дедалі активніше користуються цифровими сервісами для оформлення квитків на приміські рейси. Наразі частка онлайн-продажів становить 13% від усіх способів придбання приміських квитків, а кількість оформлень щомісяця зростає.

У квітні, після інтеграції студентських пільг у застосунок, було зафіксовано 30 тисяч успішних оформлень. Також минулого місяця зафіксували пік 15 тис. приміських онлайн-квитків на добу. Крім того, у квітні кількість оформлень через застосунок зросла удвічі порівняно з березнем.

«А вже відсьогодні, з 12 травня, запускаємо можливість купівлі приміських квитків через застосунок по всій Україні», - додали в УЗ.

У компанії наголосили, що онлайн-квитки мають зробити користування приміськими перевезеннями зручнішим для пасажирів, а офіційне оформлення проїзних документів сприяє наповненню бюджету залізниці для забезпечення щоденного руху поїздів.

Як повідомлялось, АТ «Укрзалізниця» отримає 54 млн євро грантового фінансування у межах проєкту з Європейським Союзом і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, потяги, залізниця, квитки, застосунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні розпочали продаж квитків у застосунку на приміські потяги
Сьогодні, 23:19
Експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Сергія Близнюка
Сьогодні, 22:40
У селі біля Луцька у 10-річного хлопця затягнуло палець у велосипедний ланцюг
Сьогодні, 21:57
Послуги архітектора: коли потрібен фахівець і що входить у супровід
Сьогодні, 21:36
9-місячній дитині відірвало ніжку: росіяни вдарили у житловий будинок в Кривому Розі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
Медіа
відео
1/8