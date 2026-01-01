У селі біля Луцька у 10-річного хлопця затягнуло палець у велосипедний ланцюг





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



У селі Струмівка Луцького району рятувальники надали допомогу 10-річній дитині - визволили палець, що застряг у велосипедному ланцюгу.

Подія трапилася 12 травня о 17:02 на вулиці Івана Багряного. На допомогу прибув особовий склад відділення рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини м. Луцьк.



За допомогою спеціального інструменту фахівці ДСНС обережно розрізали металеві ланки ланцюга та успішно вивільнили руку хлопчика.





