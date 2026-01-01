9-місячній дитині відірвало ніжку: росіяни вдарили у житловий будинок в Кривому Розі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
У Кривому Розі російські військові злочинці обстріляли житловий будинок.
Через пряме влучання є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Пряме влучення «шахеда» в житловий будинок. На жаль двоє загиблих – чоловік 43 років та жінка 65 років. Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку - на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні Вілкула.
Пожежа вже погашена, йде ліквідація наслідків.
