Трамп не відкинув свого візиту до росії

Дональд Трамп прокоментував можливість свого візиту до Росії вже цього року.



Як передає



У президента США запитали, чи може він прилетіти в Росію цього року.



"Я зроблю все, що необхідно. Цю війну - я врегулював вісім воєн. Ця війна стає ближчою до завершення. Хочете вірте, хочете ні, але вона стає ближчою. І ми думаємо, що зрештою досягнемо угоди між Росією та Україною", - відповів Трамп.



Варто зауважити, що запитання американському лідеру поставив пропагандист із російського видання ТАСС.



Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час телефонних розмов уже запрошував президента США Дональда Трампа відвідати Москву.



Лише вчора, 11 травня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що запрошення для Трампа залишаються чинними і Путін "завжди буде радий зустріти американського колегу в Москві". За його словами, російський диктатор запрошує президента США відвідати російську столицю під час кожної телефонної розмови.



Варто зауважити, що Москву вже неодноразово відвідував спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф. До американської делегації також входив зять американського лідера Джаред Кушнер.



Віткофф зустрічався з Путіним, щоб обговорювати врегулювання війни Росії проти України.



До слова, від початку повномасштабної війни Путін відвідував США один раз. Вони з Трампом зустрічалися на Алясці. Головною темою обговорень також була Україна.

