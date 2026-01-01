Волинська бригада здійснила роботизований штурм ворожої ДРГ





Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.





"100 омбр розробила й успішно втілила у життя роботизований штурм лігва ворожої ДРГ у Костянтинівці", - йдеться у дописі під відео



Зокрема, для проведення штурмових дій залучили відразу три наземних дрони підрозділу НРК 100 ОМБр «Волинські Бобри».



У підсумку відразу восьмеро окупантів відправилися в найгарячіші закутки пекла.



Підтримати 100-ту ОМБр можна донатом за





Підтримати 100-ту ОМБр можна донатом за ПОСИЛАННЯМ. https://send.monobank.ua/jar/2VtzHVahES

