Волинська бригада здійснила роботизований штурм ворожої ДРГ
Сьогодні, 08:25
Воїни 100 окремої механізованої бригади з Волині успішно реалізували роботизований штурм групи російських окупантів.
Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
"100 омбр розробила й успішно втілила у життя роботизований штурм лігва ворожої ДРГ у Костянтинівці", - йдеться у дописі під відео
Зокрема, для проведення штурмових дій залучили відразу три наземних дрони підрозділу НРК 100 ОМБр «Волинські Бобри».
У підсумку відразу восьмеро окупантів відправилися в найгарячіші закутки пекла.
Підтримати 100-ту ОМБр можна донатом за ПОСИЛАННЯМ. https://send.monobank.ua/jar/2VtzHVahES
