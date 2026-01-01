До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Петро Олендр
Сьогодні, 09:07
«На щиті» до рідної домівки у селі Заболотці на Волині повертається наш Захисник — Петро Олендр.
Про це у фейсбуці повідомляє Литовезька громада.
Сьогодні, 13 травня, о 10:00 траурний кортеж вирушить з моргу у Володимирі та прямуватиме через Нововолинськ, селище Благодатне до рідного дому Героя на вулиці Оксани Горпініч у селі Заболотці.
«Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого Захисника та сформувати коридор шани вздовж маршруту руху кортежу», - закликали у громаді.
Чин поховання відбудеться о 12:00 у місцевому Хресто-Воздвиженському храмі.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Петра Георгійовича. Вічна пам’ять і слава Захиснику України», - йдеться у повідомленні.
