До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Петро Олендр

«На щиті» до рідної домівки у селі Заболотці на Волині повертається наш Захисник —Про це у фейсбуці повідомляє Литовезька громада.Сьогодні, 13 травня, о 10:00 траурний кортеж вирушить з моргу у Володимирі та прямуватиме через Нововолинськ, селище Благодатне до рідного дому Героя на вулиці Оксани Горпініч у селі Заболотці.«Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого Захисника та сформувати коридор шани вздовж маршруту руху кортежу», - закликали у громаді.Чин поховання відбудеться о 12:00 у місцевому Хресто-Воздвиженському храмі.Поховають Героя на місцевому кладовищі.«Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Петра Георгійовича. Вічна пам’ять і слава Захиснику України», - йдеться у повідомленні.