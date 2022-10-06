У лісництві на Волині нарубали дерев на пів мільйона гривень, крадіїв знайшли

У лісництві на Волині нарубали дерев на пів мільйона гривень, крадіїв знайшли
Наймасштабніший виявлений факт у ці дні: у Цуманському лісництві філії «Ківерцівське лісове господарство» на території природо-заповідного фонду виявили факт незаконної вирубки дерев. Сума завданих збитків становить 484 тисяч гривень.

Про це повідомили у Поліському лісовому офісі.

Також лісопродукцію знайшли у с. Карпилівка Луцького р-ну, де лісова охорона неодноразово вже виявляла лісопорушників. Деревину вилучено. На місці працювала слідчо-оперативна група.

У цьому ж лісництві днем раніше зафіксували ще один випадок із кримінальним продовженням. Сума збитків – 30 тис. грн. Лісопродукцію знайшли на приватній пилорамі у с. Гремʼяче Луцького р-ну.

Крім того, лісова охорона філії «Колківське лісове господарство» виявила самовільну рубку та допомогла встановити поліції особи причетних. Житель с. Грузятин Камінь-Каширського р-ну своїми діями завдав збитків на 62,5 тис. грн.

На території Нуйнівського лісництва філії «Камінь-Каширське лісове господарство» лісопорушника допомогла упіймати фотопастка. Чоловіки тепер сплатять у бюджет громади збитки та штраф.

Справу з криміналом виявили також на Ковельщині. Працівники групи оперативного реагування філії «Ковельське лісове господарство» під час патрулювання в Любохинівському лісництві затримали порушників, які завдали збитків на суму 27,5 тис. грн.

Усі факти передали в поліцію.

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Теги: «Ківерцівське лісове господарство», Цуманське лісництво, крадії лісу
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