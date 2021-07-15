На Волині 40-річний мотоцикліст хотів «відкупитись» від патрульних за 3 тисячі

Водій-правопорушник намагався відкупитися від правоохоронців. Інцидент трапився учора, 21 червня, на автодорозі у селі Сереховичі Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Близько 20-ї години за порушення правил безпеки дорожнього руху наряд сектору реагування патрульної поліції зупинив мотоцикліста, 40-річного жителя району.Чоловік керував транспортом без мотошолома та відповідної категорії у посвідченні водія.За не притягнення його до адміністративної відповідальності, водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 3 тис. грн. Гроші правопорушник поклав у службовий автомобіль поліцейських.На місце прибула слідчо-оперативна група, кошти вилучили, факт надання хабара задокументували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.За вчинене правопорушнику загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.