На Волині 40-річний мотоцикліст хотів «відкупитись» від патрульних за 3 тисячі

На Волині 40-річний мотоцикліст хотів «відкупитись» від патрульних за 3 тисячі
Водій-правопорушник намагався відкупитися від правоохоронців. Інцидент трапився учора, 21 червня, на автодорозі у селі Сереховичі Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Близько 20-ї години за порушення правил безпеки дорожнього руху наряд сектору реагування патрульної поліції зупинив мотоцикліста, 40-річного жителя району.

Чоловік керував транспортом без мотошолома та відповідної категорії у посвідченні водія.
На Волині 40-річний мотоцикліст хотів «відкупитись» від патрульних за 3 тисячі

За не притягнення його до адміністративної відповідальності, водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 3 тис. грн. Гроші правопорушник поклав у службовий автомобіль поліцейських.

На місце прибула слідчо-оперативна група, кошти вилучили, факт надання хабара задокументували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За вчинене правопорушнику загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, мотоцикліст, хабар
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