На Волині 40-річний мотоцикліст хотів «відкупитись» від патрульних за 3 тисячі
Сьогодні, 11:40
Водій-правопорушник намагався відкупитися від правоохоронців. Інцидент трапився учора, 21 червня, на автодорозі у селі Сереховичі Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Близько 20-ї години за порушення правил безпеки дорожнього руху наряд сектору реагування патрульної поліції зупинив мотоцикліста, 40-річного жителя району.
Чоловік керував транспортом без мотошолома та відповідної категорії у посвідченні водія.
За не притягнення його до адміністративної відповідальності, водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 3 тис. грн. Гроші правопорушник поклав у службовий автомобіль поліцейських.
На місце прибула слідчо-оперативна група, кошти вилучили, факт надання хабара задокументували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
За вчинене правопорушнику загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Близько 20-ї години за порушення правил безпеки дорожнього руху наряд сектору реагування патрульної поліції зупинив мотоцикліста, 40-річного жителя району.
Чоловік керував транспортом без мотошолома та відповідної категорії у посвідченні водія.
За не притягнення його до адміністративної відповідальності, водій надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 3 тис. грн. Гроші правопорушник поклав у службовий автомобіль поліцейських.
На місце прибула слідчо-оперативна група, кошти вилучили, факт надання хабара задокументували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
За вчинене правопорушнику загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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